Esteban Guerrieri è il pilota più vincente del WTCR – FIA World Touring Car Cup e quello che ha ottenuto più successi nella WTCR Race of Germany.

Il portacolori della ALL-INK.COM Münnich Motorsport si è imposto in Gara 2 nel 2018 e nel 2020 al Nürburgring Nordschleife, ma oggi con la sua Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear non vuole pensare troppo al passato.



“Abbiamo visto negli ultimi tre anni che il pacchetto ALL-INK.COM Münnich Motorsport/Honda Civic Type R TCR è forte e la speranza è di continuare così, puntando a vincere il titolo con quei dettagli su cui abbiamo lavorato per tutto l'inverno".



“Il Nürburgring è un ottimo posto per cominciare la stagione, in particolare pensando al successo ottenuto nel WTCR e nella 24h del 2020. Oggi però queste cose non contano, quindi bisogna concentrarsi a pieno sul lavoro che abbiamo davanti”.

WTCR Gene: “Al Nordschleife per fare km importanti” 37 MINUTI FA

WTCR Dahl e la lunga e dura sfida per Cyan UN' ORA FA