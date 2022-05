Esteban Guerrieri, il pilota di maggior successo del WTCR - FIA World Touring Car Cup in termini di gare vinte, torna sul leggendario Nürburgring Nordschleife questa settimana (26-28 maggio), dove probabilmente ha fatto il più grande sorpasso di sempre.

La stella della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport e 10 volte vincitrice di gare WTCR, è davanti alla classifica, a soli sette punti dal compagno di squadra e Goodyear #FollowTheLeader, Néstor Girolami.



Dopo aver vinto per la prima volta sul Nordschleife nel 2018, l'asso argentino ha trionfato di nuovo nel 2020 grazie a un'audace mossa all'esterno del quattro volte vincitore del FIA World Touring Car Championship Yvan Muller in condizioni di bagnato.



In vista della quinta visita del WTCR al circuito di 25,378 chilometri, Guerrieri ha dichiarato: "Il weekend del Nürburgring Nordschleife è sempre uno dei momenti salienti della stagione del WTCR. È uno dei miei circuiti preferiti, sicuramente uno dei più impegnativi in assoluto, e sono grato di aver potuto festeggiare due vittorie qui".



"Abbiamo avuto un ottimo inizio di stagione a Pau e, anche se questo significa che abbiamo un peso maggiore questo fine settimana, abbiamo motivo di essere fiduciosi nel nostro pacchetto e molti dati da cui partire che, si spera, ci metteranno in una posizione di forza per tutto il weekend".

