Al MotorLand Aragón l'argentino si è piazzato 18° in Qualifica e da lì partirà nelle tre gare di domenica.



Anche se resta matematicamente in corsa per il titolo, è chiaro che sia molto indietro per pensare ad una rimonta, ma non per questo si sottrarrà dal combattere.



“E' andata così, continueremo a combattere e vediamo come andrà", dice il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Guerrieri aveva perso tutte e FP2 per cambiare i freni della sua Honda Civic Type R TCR e in qualifica ha subito l'eliminazione in Q1.



"Non è iniziata molto bene perché abbiamo deciso di cambiare i freni. Sapevamo che avremmo perso la seconda sessione, ma abbiamo pensato che fosse il modo migliore per attaccare e così abbiamo fatto. Poi in qualifica probabilmente non ho sfruttato al massimo il mio potenziale".



"Nel mio giro ho sbagliato in un paio di curve ma alla fine era il potenziale che avevamo ed è quello che Néstor ha dimostrato, infatti è lontano da quello che ci aspettavamo. E' un po' preoccupante essere a 1"7 dal più veloce, che sono i nostri rivali di Lynk & Co, quindi c'è un po' di preoccupazione".