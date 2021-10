Esteban Guerrieri combatterà fino alla fine della stagione 2021 del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

L'argentino si è classificato quarto e settimo nelle due gare della WTCR Race of France e per la WTCR Race of Italy del mese prossimo è a 22 punti dal Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.



"Abbiamo finito entrambe le gare - cosa che non era garantita considerando le lotte che abbiamo visto -, abbiamo ottenuto buoni punti e siamo riusciti più o meno a mantenere il distacco dal leader, nonostante abbiamo un'auto più lenta qui", ha detto il pilota di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda. "Gara 2 è stata un po' falsata da un problema ad una delle auto davanti. Quando il gruppo si è riunito, tutti attaccavano e mi colpivano, e questo ha infuocato gli ultimi giri. Nonostante questo, la macchina è rimasta tutta intera, quindi sono abbastanza contento del risultato. Stiamo entrando nel gran finale e daremo battaglia fino all'ultimo".

WTCR Ekstrom Campione del PURE ETCR nel weekend della WTCR Race of France UN GIORNO FA

WTCR Ehrlacher resta Goodyear #FollowTheLeader del WTCR IERI A 10:04