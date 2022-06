Esteban Guerrieri ha completato l'impegnativo weekend della WTCR Race of Spain come migliore pilota delle Honda Civic Type R TCR in azione.

L'argentino di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport si è classificato 11° in entrambe le gare, mentre tutti e quattro i concorrenti di Honda Racing si sono impegnati a fondo per ottenere il maggior numero possibile di punti su un tracciato, il MotorLand Aragón, a cui la vettura non è affatto adatta.



L'undicesimo posto di Guerrieri in Gara 1 è dovuto in gran parte alla sua ottima partenza, che lo ha portato in nona piazza prima di scivolare indietro di due posizioni.



In Gara 2 ha raggiunto l'ottavo posto, ma la mancanza di velocità della sua vettura sul lungo rettilineo posteriore gli ha fatto perdere la Top10 per 0"004.



"Finire entrambe le gare è stato un risultato positivo", ha detto Guerrieri, il cui record di 10 vittorie in gare WTCR rimane tale della serie. "Nel complesso è stata una giornata di gara divertente: Sono partito bene entrambe le volte e ho cercato di fare delle belle mosse nei primi giri, il che è stato soddisfacente anche se sapevo che non sarebbe stato possibile tenere dietro molte auto per molto tempo".



"L'altro aspetto positivo è che in Gara 2 siamo riusciti a tenere il passo del gruppo che ci precedeva e abbiamo avuto un ottimo bilanciamento. Sento di aver estratto il massimo che potevo e sono contento di questo, perché possiamo lottare solo con quello che abbiamo in mano. Siamo venuti qui per fare del nostro meglio e l'abbiamo fatto, quindi sono grato alla squadra per questo".



Il suo compagno di squadra, Néstor Girolami, si è piazzato 12° in entrambe le gare, mentre Tiago Monteiro (LIQUI MOLY Team Engstler) ha concluso le due gare rispettivamente in 14a e 15a posizione. Dopo il ritiro in Gara 1, Attila Tassi si è rifatto concludendo Gara 2 13°.

Ad

WTCR Azcona rimane Goodyear #FollowTheLeader del WTCR 4 ORE FA

WTCR Huff allunga nel WTCR Trophy con la doppietta di Aragon 4 ORE FA