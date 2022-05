Esteban Guerrieri ha temuto di essere colpito da dietro dopo la collisione tra Norbert Michelisz e Attila Tassi alla partenza di Gara 2, ammettendo anche che la rimonta di Yvan Muller in Gara 1 ha fatto sì che non ci fosse tempo per rilassarsi al Circuit de Pau-Ville.

L'argentino ha completato l'1-2 di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dietro al compagno di squadra Néstor Girolami nella gara di apertura della WTCR Clean Fuels for All Race of France lo scorso fine settimana.



Dopo aver superato l'incidente in partenza in Gara 2, Guerrieri ha concluso al quinto posto con un bottino di 42 punti per il fine settimana, mantenendo il secondo nella classifica provvisoria, a sette punti da Girolami, il primo leader del Goodyear #FollowTheLeader.



"La partenza è stata difficile, è stato un peccato per Attila", ha detto il pilota Honda. "Ho reagito rapidamente per frenare ed evitarlo, ma era davvero vicino e mi aspettavo un colpo, a dire il vero. Ci siamo sistemati in gara e abbiamo cercato di mettere pressione davanti a noi. Siamo molto contenti della doppietta; è sempre meglio avere i punti all'inizio in modo che gli altri debbano inseguirti, quindi questo è l'obiettivo raggiunto per questo fine settimana".



Riguardo a Gara 1, Guerrieri ha detto: "Devo dire che è stata piuttosto dura, soprattutto dal punto di vista mentale perché si sente il degrado delle gomme, ci sono tutti i detriti e il pick-up sulle gomme, quindi bisogna stare attenti a non esagerare. Inoltre, i freni diventano un po' complicati da gestire, quindi si tratta solo di mantenere la costanza. Ma mentalmente è piuttosto impegnativo, perché basta un attimo per finire a muro. È stata una buona gara, abbiamo tenuto un buon ritmo, Néstor aveva un buon ritmo e abbiamo mantenuto il distacco da Yvan. Ma non ero rilassato. In uscita dalle curve 2 e 3 non volevo che fosse troppo vicino, ma ci sono stati solo uno o due punti in cui era davvero vicino. Poi ho chiesto alla squadra di dire a Néstor di aumentare il ritmo di un paio di decimi, cosa che ha fatto per mantenere la distanza. Abbiamo gestito bene la situazione".

