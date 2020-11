Al MotorLand Aragón, il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport era riuscito nella grande impresa di vincere Gara 1 partendo 16°, ma in Gara 2 è stato protagonista di un incidente ritirandosi e lasciando quindi il Mondiale ad Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co).



"Abbiamo vissuto un po' tutte le emozioni del motorsport oggi, è stato decisamente agrodolce - ha detto l'argentino della Honda - Siamo passati da una gara magica all'inizio a un ritiro che ha compromesso il resto della giornata. Era impossibile evitare quel contatto, ma ha danneggiato la macchina anche per Gara 3, nonostante i ragazzi abbiano fatto quello che potevano per ripararla".



"



In un anno così breve, la grande sfida è stata quella di trovare la costanza. Penso che abbiamo trovato un buon livello, che era necessario per poter vincere e rimanere in lizza per il titolo, ma i nostri avversari probabilmente hanno fatto meglio, quindi complimenti a loro per il titolo. Comunque, sono grato a tutti, e alla ALL-INKL.COM Münnich Motorsport per il duro lavoro svolto e per il modo in cui abbiamo utilizzato gli strumenti a nostra disposizione".







"Il mio spirito combattivo è sempre presente, quindi sono contento alla fine; ovviamente non è stato il modo migliore per concludere, ma a volte fa parte dello sport".







Guerrieri avrebbe potuto chiudere terzo in campionato davanti a Jean-Karl Vernay grazie al rallentamento di Gara 3 di Attila Tassi per cedergli la posizione, ma a fine gara il sudamericano è stato penalizzato di 30" per track limits che quindi lo fanno scivolare indietro in classifica.