Come da regolamento, le zavorre per le macchine del WTCR – FIA World Touring Car Cup vengono calcolate in base alle medie sui giri migliori ottenuti in qualifica negli eventi precedenti e dopo le ottime prove di Guerrieri, Néstor Girolami, Tiago Monteiro ed Attila Tassi in Ungheria, tutti e quattro avranno 60kg a bordo.



"Conosciamo Aragón dall'inizio di quest'anno, ma è stato praticamente sul bagnato per tutto il tempo ed era anche il nostro primo test con i nuovi pneumatici Goodyear - ha detto l'argentino, che in Spagna ha corso anche con la World Series by Renault nel 2009 e nel 2010 - Questo è stato sicuramente utile, ma anche con l'esperienza di quel test sarà difficile essere competitivi come i nostri principali rivali questo fine settimana. Faremo un po' di danza della pioggia nella speranza che il meteo sia dalla nostra parte, perché questo ci aiuterà a contrastare il peso di compensazione che avremo. Comunque cercheremo di ottenere il massimo dal fine settimana per mantenerci in lotta per il titolo".



In casa ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, il suo compagno Néstor Girolami è altrettanto pessimista.



"Potrebbe essere un fine settimana impegnativo per noi. Avremo una macchina molto pesante, soprattutto in confronto ai nostri avversari diretti. Sarà quindi molto importante capire il set-up e avere una buona tattica per le qualifiche, dove il vantaggio della scia sui rettilinei sarà notevole. La cosa positiva è che abbiamo già fatto delle prove ad Aragon; era abbastanza umido quella volta, quindi se avremo le stesse condizioni sarà di grande aiuto non solo per il set-up ma anche per neutralizzare l'effetto del peso di compensazione, come già dimostrato in Ungheria. Speriamo quindi in queste condizioni, ma se non le avremo cercheremo di collaborare tra di noi in modo efficace per ottenere il meglio dal fine settimana".