Esteban Guerrieri ha spiegato cosa è andato storto nel WTCR - FIA World Touring Car Cup quando la serie ha fatto tappa in Italia lo scorso fine settimana.

Il 10 volte vincitore nella serie, per il quale Gara 1 ha segnato la sua 100esima partenza, è passato in Q3 con la sua Honda Civic Type R TCR. Tuttavia, un problema tecnico gli ha impedito di lottare per la pole position all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, come ha spiegato l'asso argentino.



"Non ho avuto molta fortuna", ha detto il pilota di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. "Un tubo del turbo rotto in Q3 ci ha fatto partire solo quinti in Gara 1, e poi un sasso di un'altra vettura ha bucato il mio radiatore, il che ha fatto sì che iniziassi a perdere acqua e alla fine il motore si è spento. Per questo motivo siamo partiti dalle retrovie in Gara 2, dove la strategia era quella di attaccare. La macchina andava molto bene e ho cercato di attaccare alcuni dei piloti davanti a me, ma loro avevano troppa velocità in rettilineo, quindi era difficile fare qualcosa e alla fine ci siamo scambiati con Néstor. Poi ho cercato di risparmiare le gomme, ma verso la fine ho forato, cosa inaspettata perché fino a quel momento non ne avevamo avute".



Guerrieri in Gara 2 è risalito dal fondo e gli è stato chiesto di cedere la posizione al suo compagno Néstor Girolami, che è in lotta con il Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona per il titolo. Il sesto posto avrebbe dovuto essere la ricompensa per Guerrieri, che però ha dovuto rientrare ai box alla fine del penultimo giro per un cambio gomme chiudendo 10°.

Ad

WTCR Magnus e gli ingredienti per un weekend perfetto UN' ORA FA

WTCR WTCR 100 Club: La classifica IERI A 17:19