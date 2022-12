Esteban Guerrieri ha chiuso la stagione finale del WTCR - FIA World Touring Car Cup nel suo formato attuale alla WTCR Race of Saudi Arabia con il record di vittorie, avendo festeggiato 10 volte con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Per celebrare questo traguardo, il 37enne argentino ricorda i suoi preferiti.

Scenario: La pressione degli inseguitori era immensa, specialmente da parte di Rob Huff, ma Guerrieri ha mantenuto il sangue freddo durante il finale di stagione per vincere la terza delle tre gare sul tracciato stradale più difficile del mondo."Avevamo la sesta marcia al limitatore dopo il Mandarin, quindi l'unica possibilità che avevo era quella di fare una gran partenza. Ho effettuato il sorpasso prima di quella curva e poi ho cercato di contenere il degrado degli pneumatici perché avevo bisogno di una buona trazione nelle ultime due curve. Nella parte alta andavo all'80% e Rob mi colpiva in alcune curve lente. Era molto vicino, ma conoscevo le curve in cui potevo rischiare di perdere la posizione, quindi spingevo in quei punti, ma puntavo anche a risparmiare le gomme per le ultime due curve. Poi spingevo per cercare di prendere un piccolo distacco che sarebbe stato sufficiente al Mandarin, perché sapevo di non poter fare di più. Con le gomme usate, ricordo di aver avuto una sensazione di limite al posteriore lì, ma dovevo andare a tavoletta perché Rob mi raggiungeva molto velocemente nell'ultima parte del rettilineo, prima della Lisboa. È stata una gara di concentrazione molto impegnativa, senza poter commettere un solo errore. Rob è un grande pilota e voleva vincere di nuovo a Macao, quindi si trattava di pensare alla vittoria con la massima concentrazione. Dopo ho festeggiato con Yamamoto-san, che era lì e all'epoca era a capo della Honda Motorsport prima di passare alla Formula Uno. Anche il mio team era presente al traguardo e per me è stato un sogno vincere a Macao. Anche i giri di qualifica sono stati ottimi, considerando le specifiche della vettura che avevamo in quella gara. Sapevamo di non avere la macchina migliore, ma avevamo la possibilità di farcela. È stata una sensazione fantastica fare un giro caldo a Macao e in quella gara ogni giro è stato un giro così".Scenario: il primo giro di Guerrieri in Gara 2 della WTCR Race of Malaysia rimarrà per sempre uno dei più importanti nella storia del FIA World Touring Car. Partito nono, ha preso il comando a poco più di metà giro, ha aspettato pazientemente che la gara riprendesse dopo un'interruzione per bandiere rosse, poi è andato a vincere con il rivale Norbert Michelisz in ottava posizione. È stata la sua quarta vittoria stagionale e ha dato vita a un'emozionante sfida nell'ultima gara per il titolo."È stata la mia gara migliore, perché ho fatto quello che dovevo fare per mantenere viva la lotta per il titolo. Sentivo di potercela fare. Ho avuto questa sensazione partendo dalla nona posizione con Norbi decimo. Ho studiato i piccoli trucchi della pista perché in Gara 1 avevamo condizioni simili, avevo lo stesso ritmo degli altri, ma niente di speciale. Poi, per la seconda gara, sapevo dov'era il grip e ho cercato di fare tutte le mosse possibili. E ognuna ha funzionato nel primo giro, è stato incredibile, pazzesco, e inoltre avevo tre Hyundai davanti a me. Era come un muro, impossibile da superare perché volevano proteggere Norbi. Ma sono riuscito a superarne una all'inizio e le altre due alla prima curva all'interno. Per me questo giro è stato uno di quelli in cui sei superiore e basta. È stata una gara impeccabile e giro dopo giro ho continuato ad allungare il mio vantaggio. È stata una gara grandiosa che mi ha dato la possibilità di puntare al titolo in Gara 3. Di sicuro quella vittoria non me l'aspettavo e ricordo che sull'autobus per andare al paddock principale la mia famiglia e i miei amici cantavano cori per me, e io con loro, ma sapevo che c'era ancora da fare, un'altra battaglia davanti a me. Mi stavo godendo il momento, ma non mi stavo rilassando, ovviamente".Scenario: con il bagnato che rendevano la sfida del Nürburgring Nordschleife ancora più dura, Guerrieri non si è fatto scoraggiare passando all'esterno Yvan Muller per la testa della corsa in Gara 1 della WTCR Race of Germany nel settembre 2020. È stato un sorpasso così bello che è stato scelto come candidato del WTCR per la votazione del video #FIAActionoftheYear di quell'anno."Non avevamo molta esperienza della pista in condizioni di bagnato, ma quando sono andato a fare dei test privati con una vettura stradale ho capito che l'aderenza era migliore in alcuni punti rispetto ad altri. Mi sono reso conto che in quella curva, Aremberg, ce n'era di più di quanto ci si aspettasse e sapevo che il punto in cui sorpassare sarebbe stato quella curva. Ho rischiato sul curvone veloce a sinistra per stargli vicino e buttare la mia macchina sul lato destro, per poi fare il sorpasso all'esterno a sinistra, ed è andata bene. È stato un rischio e con un po' di bloccaggio anteriore sarei finito fuori perché non avevo margine. Yvan ha cercato di allargarsi e di spingermi un po' fuori, sono andato sul cordolo, ma ho tenuto il gas aperto. In discesa eravamo fianco a fianco, ero determinato a non mollare e alla fine l'ha fatto lui. Dopo di che ho continuato a spingere per fare il vuoto, ma sono uscito di pista nel terzo settore, anche se la TV non l'ha mai mostrato. Sono tornato rapidamente in pista, ma è stato un giro pazzesco e una grande vittoria. Ma anche la mia prima vittoria nel 2018 fu molto bella. Stavamo toccando il limitatore di giri sul rettilineo del Döttinger Höhe, quindi dovevo prendere il comando nelle prime curve che entravano nel Nordschleife, in modo da poter fare il vuoto lì, sapendo che avrei perso il margine sul grande rettilineo. Ho superato Pepe Oriola e poi ho spinto molto forte per ottenere un distacco di circa tre secondi. Quando sono entrato alla prima curva, lui era di nuovo alle mie spalle, quindi ho dovuto spingere di nuovo per tutto il giro per recuperare il distacco per il Döttinger Höhe. Ci sono riuscito e ho vinto la mia prima gara WTCR".Scenario: Guerrieri stava vedendo il titolo allontanarsi sempre più, ma una doppia vittoria all'Hungaroring ha cambiato tutto. Partito dalla pole position in entrambe le occasioni, la vittoria in gara 3 è stata particolarmente memorabile, dopo aver preceduto un gruppo di piloti Honda sul podio. Ha lasciato l'Ungheria a 22 punti dal rivale per il titolo Yann Ehrlacher anche se, come ha rivelato in seguito, la sua Civic non era perfettamente funzionante in entrambe le gare."Il sabato pioveva e siamo stati molto bravi sul bagnato perché il lunedì precedente abbiamo fatto un test privato in Slovacchia, sull'acqua. Siamo riusciti a raccogliere molte informazioni sugli pneumatici. Eravamo al primo anno con le Goodyear, ma dopo il test in Slovacchia eravamo a posto con le temperature e le pressioni. Quel test ha fatto la differenza per partire con un certo vantaggio rispetto ai nostri concorrenti. Ho ottenuto le due pole position, il che è stato fantastico, ma queste vittorie sono state più che altro un lavoro di squadra, perché i miei compagni mi hanno sostenuto e sono riuscito a fare tutto quello che dovevo fare. Abbiamo avuto qualche problema con la macchina e ho dovuto pregare che non si rompesse. Ma siamo sopravvissuti e ho preso dei punti molto importanti, che ci hanno dato la possibilità di lottare per il titolo in Spagna".Scenario: La stagione 2020 è stata la terza di fila in cui Guerrieri si è presentato al weekend decisivo per diventare Campione WTCR. Tuttavia, rimanere in lotta sembrava un'impresa ardua sul circuito del MotorLand Aragón tutt'altro che adatto ai punti di forza della sua Honda. Ma una mattina di novembre insolitamente fredda ha permesso a ALL-INKL.COM Münnich Motorsport di mettere in campo tutta l'esperienza accumulata in una prova sul circuito all'inizio dell'anno, quando gli ingegneri avevano osservato che la pista impiegava molto tempo a liberarsi dalla condensa. La decisione di partire con le gomme posteriori da bagnato è stata presa sulla griglia di partenza e si è rivelata valida: il suo compagno di squadra Néstor Girolami, il migliore delle Honda in qualifica, è partito dall'undicesima posizione in griglia ed è passato in testa all'ultimo settore del primo giro, mentre Guerrieri è passato dalla sedicesima alla settima. In breve tempo si è portato in seconda posizione e all'ultimo giro ha ricevuto il primo posto da un magnanimo Girolami; i due hanno siglato un sorprendente 1-2 che ha prolungato la rincorsa al titolo."Stavo seguendo [Gabriele] Tarquini sulla griglia di partenza. Lui era con le gomme slick e sapevo quanto stesse faticando, ma non l'ho sorpassato di proposito, fingendo di essere anche al limite per non fargli capire cosa stavo facendo. Anche solo toccando con la mano l'asfalto era umido e freddo, e non c'era modo che 20 auto per nove giri rendessero la pista abbastanza asciutta. C'era il sole, ma non era forte a quell'ora del giorno e dopo la prima curva della gara ho capito che eravamo sulla strada giusta. Sapevamo già che la pista non era adatta alla Honda, quindi l'unica opzione era provare qualcosa di diverso perché, a parte la mia analisi, non c'era nulla da perdere per il titolo, anche se le possibilità erano minime"."Non ho intenzione di confrontare le mie statistiche con quelle degli altri, perché ovviamente mi sarebbe piaciuto vincere il titolo, che è sempre stato l'obiettivo massimo. Non è successo, purtroppo, per molte ragioni. Abbiamo sempre lottato, ma non ci è andata bene. Sono un concorrente molto corretto e diretto. La mia motivazione è sempre quella di vivere gara per gara. Cerco di cogliere le occasioni che si presentano, come a Sepang, dove ho analizzato come fare le mosse e le ho realizzate. Oppure ad Aragón con la scelta degli pneumatici e la loro messa a punto. Dieci vittorie sono positive, perché se hai successo nel motorsport ti porta ad avere altre opportunità davanti a te. Ma abbiamo sempre cercato di ottenere buoni risultati e la squadra è sempre stata motivata a ottenerli. L'importante ora è quello che ci aspetta. Ma quando si chiude un capitolo come il WTCR e si guardano tutti i risultati, è bello vedere ciò che è stato raggiunto con la squadra"."Mi sono divertito sicuramente, è l'apice delle gare di auto turismo e girare il mondo con piloti e team di così alto profilo è stato molto emozionante. Per i primi due anni sembrava che la rampa di lancio stesse davvero crescendo, tutto andava bene, ma è arrivato il COVID-19 che ha impedito di continuare la crescita a tutti. In seguito le cose sono state più difficili, ma le gare sono sempre state buone, il profilo era sempre alto e la serie difficile per i piloti. Si trattava di corse pure, di brevi gare sprint e bisognava essere dei veri specialisti per guidare questo tipo di auto e bene. Si poteva essere veloci, ma gli ultimi tre decimi erano davvero difficili da trovare. E poi bisognava essere costanti nelle gare con il degrado degli pneumatici e così via. È stato uno dei tipi di motorsport più difficili che ho provato, il livello era sempre alto e c'era molto rispetto sia all'interno che all'esterno. Ma questo capitolo si è concluso e ovviamente ho un po' di nostalgia"."Mi piacerebbe continuare a essere coinvolto nelle auto turismo e ho anche alcune possibilità interessanti nelle gare endurance. Sono due tipi di corse molto diversi e ci sono grandi sfide, ma è questo che mi piace. Ora voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibili gli ultimi cinque anni di WTCR, René Münnich e tutto il team e Honda Racing. La mia prima gara per Honda è stata in Giappone [a Motegi nel 2017]. Ricordo che andai al museo della Honda e fu molto speciale e iniziai a studiare la cultura giapponese e il rispetto che tutti hanno. Ho sviluppato un ottimo rapporto con Honda ed è stato bello quando ho vinto in Giappone [a Suzuka nel 2019] perché era importante. Ricordo che uno dei tifosi mi ha regalato una fascia con la scritta "ichiban", che significa numero uno. L'ho data a uno dei miei meccanici prima della gara e gli ho detto di tenerla in tasca e di darmela dopo. Ho vinto e ho indossato la fascia sul podio. I tifosi erano davvero entusiasti, è stata una vittoria piacevole e molto speciale".