Esteban Guerrieri ha preso punti in entrambe le gare della WTCR Race of Hungary raggiungendo l'obiettivo prefissato.

L'argentino all'Hungaroring è gunto per due volte ottavo con la sua Honda.



"Non è stato il miglior weekend in termini di passo, ma direi che considerando la brutta posizione di partenza che avevamo per entrambe le gare, siamo riusciti a fare una domenica abbastanza positiva risalendo dal 12° posto in griglia due volte e assicurandoci due ottavi posti", ha detto il pilota ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



"Recuperare all'inizio era importante e poi essere in grado di mantenere la posizione è stato ottimo, anche se in Gara 1 eravamo abbastanza lontani dall'avere un buon equilibrio in macchina. In Gara 2 abbiamo migliorato un po' e siamo riusciti a mantenere un buon ritmo fino al traguardo prendendo buoni punti, che era il nostro obiettivo in questo fine settimana".

