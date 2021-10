Esteban Guerrieri comincia la seconda metà di stagione del WTCR − FIA World Touring Car Cup con la massima concentrazione nella lotta al titolo.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport negli ultimi tre anni ha sempre avuto l'occasione di diventare Campione, cosa che proverà a fare anche nel con la sua Honda Civic Type R TCR.



“Anche se ho vissuto in Repubblica Ceca per un anno quando ho corso con ISR in Formula Renault 3.5 nel 2010, non ho mai gareggiato a Most. Ho fatto un sacco di giri al simulatore e ho guardato alcuni video dal TCR Germany quando era lì in passato", ha detto l'argentino.



"È molto divertente al simulatore e forse la prima chicane sarà il posto per i sorpassi. Ci sono molte curve combinate, sinistra/destra e curve a media velocità in cui il consumo delle gomme sarà un fattore. Le mie possibilità di titolo sono aperte, sento di essere totalmente in gioco anche se non ho ancora ottenuto un podio”.

