Esteban Guerrieri è incappato in una doppia delusione nelle gare del WTCR - FIA World Touring Car Cup a Vila Real lo scorso fine settimana.

L'argentino, che detiene il record di 10 vittorie nel WTCR, non è riuscito a concludere i due round del Portogallo.



Stava cercando di recuperare una posizione in Gara 1 a bordo della sua Honda Civic Type R TCR quando ha urtato un cordolo alla chicane della Curva 11/12. L'impatto ha rotto una parte della sospensione posteriore e Guerrieri è stato costretto a fermarsi.



"Purtroppo è stato un weekend da dimenticare. Alla fine non sono riuscito a finire Gara 1 con un montante rotto dopo essere saltato su un cordolo mentre cercavo di sorpassare un'auto. Mi è sembrato un episodio un po' sfortunato, visto l'angolo con cui sono atterrato sulla posteriore sinistra", dice il pilota di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, che anche in Gara 2 è finito KO.



"In Gara 2, mentre cercavo di superare Tiago Monteiro, che aveva colpito il muro alla curva precedente, lui non è riuscito a girare a sinistra e mi ha fatto finire contro la barriera. Devo essere sincero, il centro del gruppo non era il posto in cui partire, perché è lì che possono verificarsi gli incidenti. Questi circuiti stradali non perdonano e avevamo bisogno di fare bene in qualifica, cosa che non è avvenuta. Ripartiamo per la prossima gara a Vallelunga".

Ad

WTCR I numeri della vittoria di Huff in Portogallo UN GIORNO FA

WTCR Coronel ancora a punti UN GIORNO FA