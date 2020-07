Guerrieri spiega perché non è più leader della Pre-Stagione di Esports WTCR Championship

-

Esteban Guerrieri è ancora in corsa per il titolo della Pre-Stagione di Esports WTCR Championship, anche se il suo filotto di podi si è interrotto.

L'argentino su era presentato a Ningbo da leader con 4 punti di vantaggio, ma ora è scivolato terzo a -8 da Yann Ehrlacher.



“Sono state altre due gare molto intense - ha commentato il pilota della Honda ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - In qualifica alla curva 1 ho sbagliato l'ingresso e negli shootout ho fatto un altro errore".



“In Gara 1 è stata dura tenere il contatto coi primi tre e gli altri mi si sono avvicinati facendomi perdere tempo. Ho lottato con Mikel Azcona, ma alla fine non ho potuto fare più del quarto posto".



“Gara 2 è stata più frustrante perché avevo il passo per raggiungere il vertice, ma sono rimasto dietro ad una macchina per tanto tempo e gli altri mi hanno superato nell'ultimo giro".

