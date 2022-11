Il weekend di Esteban Guerrieri nella WTCR Race of Bahrain è stato all'insegna delle mosse azzeccate, una sua e una di Norbert Michelisz.

L'argentino ha messo a segno un bel sorpasso per prendere il comando di Gara 2 nei confronti di Mehdi Bennani alla prima curva, per poi perdere la vetta della classifica nel corso della gara al Bahrain International Circuit quando Michelisz ha completato il proprio sorpasso su di lui.



Tuttavia, chiudendo al secondo posto, Guerrieri è riuscito a salire in ottava posizione nella classifica provvisoria del WTCR - FIA World Touring Car Cup, quando mancano solo le due gare della WTCR Race of Saudi Arabia.



"Sono riuscito a passare all'esterno, con una frenata molto ritardata e ha funzionato - ha detto il pilota dell'ALL-INKL.COM Münnich/Honda - Dopo il primo giro ho visto una Hyundai dietro di me quindi sapevo che sarebbe stata dura perché avevano un ritmo migliore. Norbi mi ha sorpreso in frenata, una mossa molto corretta e buona da parte sua. Da quel momento ho cercato di fare qualcos'altro nelle curve successive, ma una volta che ti trovi dietro a una macchina perdi un po' di deportanza ed è finita".



"Sono comunque contento di essere tornato sul podio. Ce lo siamo meritati, per tutti i ragazzi del team e cercheremo di finire la stagione al meglio. Voglio davvero ottenere di nuovo dei punti, cosa che non è successa negli ultimi eventi. Quindi sono felice per me, per la squadra, per la mia famiglia, per tutti".

