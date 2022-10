Esteban Guerrieri oltre ad essere grande protagonista del WTCR – FIA World Touring Car Cup è un appassionato di Esports WTCR e si è detto contentissimo del ritorno della serie online.

Il pilota della Honda si tiene in allenamento correndo le competizioni al simulatore e parlando dei tre eventi che Esports WTCR organizzerà in preparazione alla nuova stagione ha mostrato tutta la sua felicità.



“Per me le gare possono essere ovunque, in pista o al simulatore dietro al computer. Ma il fatto che tu stia gareggiando ti mette alla prova allo stesso modo, la concentrazione mentale, l’intensità, la pressione della competizione, tutto ciò che devi fare per essere veloce e costante è lo stesso approccio per le gare in pista o in simulazione", ha detto il portacolori di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



"È fantastico e mi piace molto. È ottimo per chiunque voglia mettersi alla prova e provare la sensazione della competizione. L’Esports WTCR è un ottimo modo per farlo ad alto livello e mi è piaciuto molto il campionato che abbiamo fatto con i simulatori nel 2020, perché la sfida era davvero alta per cercare di essere vicini a loro”.

