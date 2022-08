Esteban Guerrieri è tornato sulla pista che lo ha consacrato come superstar del FIA World Touring Car, conquistando oggi la vittoria nella gara endurance del TCR South America all'Autódromo Termas de Río Hondo.

L'argentino, che fece il suo debutto nel FIA World Touring Car Championship in questo circuito nel 2016, lottò per la pole position prima di accontentarsi di un sesto posto in Gara 2, risultato migliore del weekend.



Guerrieri è salito sulla Honda Civic Type R TCR della Squadra Martino e ha prontamente concluso al primo posto insieme al collega argentino Fabio Casagrande, ma solo dopo che il suo compagno di squadra del WTCR, Néstor Girolami, ha masticato amaro nel finale.



Ignacio Montenegro, collega del pilota ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, si stava avviando alla vittoria quando la loro Honda è stata colpita da un problema di surriscaldamento. Questo ha promosso Casagrande primo davanti al Goodyear #FollowTheLeader del WTCR Mikel Azcona, che ha ottenuto il secondo posto quando Alceu Feldmann è stato penalizzato per un contatto tra i due.



L'ex wildcard del WTCR, José Manuel Sapag, in coppia con il vincitore del WTCR Santiago Urrutia, è partito dalla pole position con la Lynk & Co 03 TCR di PMO Racing, ma è uscito di scena in seguito a un contatto.



Foto: TCR Sud America/Hernán Capa

Ad

WTCR Le classifiche del WTCR 25 MINUTI FA

WTCR La Toyota TCR all’esordio in Argentina 25 MINUTI FA