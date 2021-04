Esteban Guerrieri ha in testa un solo obiettivo: vincere il titolo nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

L'argentino sa però che non avrà vita facile, ma farà di tutto per imporsi con la sua Honda Civic Type R TCR.



“Lo voglio davvero tanto, è uno dei miei sogni”, ha ammesso il portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



“Mi aspetto di nuovo una competizione dura. L’anno scorso siamo stati battuti in maniera corretta, anche se non eravamo mai nella posizione che avremmo voluto, come nel 2019. Dovevamo rincorrere sempre. Mi aspetto una lotta dura, specialmente nei dettagli. Dobbiamo migliorare nelle aree in cui sappiamo di non essere stati forti la scorsa stagione, ma sappiamo quali sono. Vediamo gara per gara come andrà, mi aspetto che sia un’altra stagione difficile come tutte le stagioni del WTCR”.

WTCR I grandi momenti del WTCR #15: 34 sorpassi per Azcona 20 ORE FA

WTCR WTCR 2021, intervista con Gabriele Tarquini IERI A 10:09