Esteban Guerrieri si presenta alla WTCR Race of Saudi Arabia con il record di 10 vittorie nel WTCR - FIA World Touring Car Cup e intende spingere fin dall'inizio sul Jeddah Corniche Circuit questo fine settimana.

Come i suoi rivali, la stella di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport non ha mai corso sullo Short Track di 3,450 km arabo, ma il campione della Honda punta a imparare e ad essere competitivo nella gara decisiva della stagione 2022.



“È una pista corta e vediamo quanto farà caldo, quanto sporco avremo all’inizio e come si evolverà durante il weekend. Ad essere onesti, devo imparare a conoscerla, ma andremo lì e daremo il massimo”, ha detto l'argentino.

