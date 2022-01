La stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup si aprirà con la WTCR Race of Czech Republic, in programma il 9-10 aprile all'Autodrom Most.

Correre all'Autodrom Most ha permesso ad Eurosport Events di rinnovare la sua partnership con un luogo che ha ospitato la finalissima del FIA European Touring Car Cup del 2017 e di portare il WTCR in un paese con un forte seguito motoristico per la prima volta.



Con i suoi 4,212 chilometri di lunghezza, Most si trova a circa 70 chilometri a nord della capitale ceca Praga e vicina alle città tedesche di Dresda e Lipsia.



Oltre all'azione del WTCR, il fine settimana del "The Most World" ha incluso la prova decisiva del Campionato del Mondo FIM Endurance 2021 per le moto di Discovery Sports Events.



Indirizzo: Tvrzova 5, 434 01 Most, Repubblica Ceca



Lunghezza: 4,212km



Gara 1: TBA



Gara 2: TBA



Giro record Qualifica: Mikel Azcona (CUPRA Leon Competición), 1'38"757 (153,5km/h), 09/10/21



Giro record Gara: Mikel Azcona (CUPRA Leon Competitión), 1'39"503 (152,3km/h), 10/10/21



Fuso orario: GMT +2h



Biglietti: TBA



Voli: Aeroporto Václav Havel di Praga (77km)



Pernottamento: Most o Chomutov



VINCITORI 2021:

Gara 1: Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Gara 2: Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



FIA WTCR JUNIOR TITLE

Gara 1: Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR

Gara 2: Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



WTCR TROPHY

Gara 1: Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Gara 2: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLE POSITION 2021:

Gara 1 (griglia invertita): Petr Fulín (CZE) Full in Race Academy, CUPRA Leon Competitión

Gara 2: Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión



GIRI VELOCI 2021:

Gara 1: Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 1'40"057 (151,5km/h)

Gara 2: Mikel Azcona (ESP), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, 1'39"503 (152,3km/h)

