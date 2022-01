La stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup è in fase di preparativi: ecco cosa ci aspetta per la WTCR Race of France, che si svolgerà sul famoso circuito cittadino di Pau-Ville dal 7 all'8 maggio.

La massima serie turismo FIA torna sulle strade di Pau per la prima volta dal 2018 con la rinascita del famoso Grand Prix de Pau nel sud-ovest della Francia. Avendo precedentemente ospitato il FIA World Touring Car Championship tra il 2007 e il 2009, il Circuit de Pau-Ville si trova 20km a est del Circuit Pau-Arnos, lo scenario dell'inaugurale WTCR Race of France nell'ottobre 2021. Pau è stata sede di gare automobilistiche di vario tipo fin dal 1930, con leggende come Jim Clark, Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton, Sébastien Loeb, Jackie Stewart che hanno ottenuto vittorie su questo impegnativo layout tortuoso.



Indirizzo: ASAC Basco Bearnais, Palais D'Aragon, Bd D'Aragon, Pau F-64000, Francia



Lunghezza della pista: 2,760 chilometri



Distanza di gara 1: 30 minuti + 1 giro



Distanza gara 2: 25 minuti + 1 giro



Giro Record Qualifica: Da stabilire



Giro Record Gara WTCR: Da stabilire



Fuso orario: GMT +2 ore



Informazioni sui biglietti: Prossimamente



Voli: Aeroporto Pau Pyrénées (10 chilometri)



Soggiorno: Pau



VINCITORI 2021*



Gara 1: Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Gara 2: 1 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



FIA WTCR JUNIOR TITLE*



Gara 1: Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR

Gara 2: Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



WTCR TROPHY*



Gara 1: Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Gara 2: Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLE POSITION 2021*



Gara 1 (griglia inversa): Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Gara 2: Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m18.973s (138.1kph)



GIRI VELOCI 2021*



Gara 1: Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m19.837s (136.6kph)

Gara 2: Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 1m20.584s (153.3kph)



*Evento tenutosi sul circuito di Pau-Arnos

