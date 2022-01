La preparazione al WTCR - FIA World Touring Car Cup 2020 continua ed ecco un breve riassunto di ciò che accadrà quando il leggendario Nürburgring Nordschleife ospiterà la WTCR Race of Germany dal 26 al 28 maggio.

DESCRIZIONELa Germania è tornata nel calendario del WTCC dal 2015 al 2017 dopo tre anni di assenza. Il leggendario Nürburgring Nordschleife, lungo 25.378m e composto da 64 curve è teatro dell'ADAC 24h Rennen, con emozioni a non finire che hanno visto nel 2018 Yvan Muller, Esteban Guerrieri e Thed Björk vincere le gare del WTCR, mentre il Campione del DTM René Rast ha fatto il suo debutto sfortunato nella serie. Nel 2019 hanno vinto di nuovo Guerrieri, Johan Kristoffersson e l'idolo locale Benjamin Leuchter, mentre nel 2021 è stato Tiago Monteiro ad imporsi in volata su Muller, oltre che Jean-Karl Vernay.



Lunghezza:25.378 chilometri



Distanza Gara 1:3 giri (76,134 chilometri)



Distanza Gara 2:3 giri (76.134 chilometri)



Record Qualifica:Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR) 8'51.802 (171.7 km/h), 24/09/20



Record Gara:Jean-Karl Vernay (Hyundai Elantra N TCR) 8'53.608 (171.2 km/h), 05/06/21



Fuso orario:GMT +2 ore



Biglietti:in arrivo



Voli:Vola per: Colonia Bonn (97 chilometri)



Soggiorno:Nürburg o città e villaggi circostanti



VINCITORI 2021:

Gara 1:Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Gara 2:Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



FIA WTCR JUNIOR TITLE

Gara 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Gara 2:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



WTCR TROPHY

Gara 1:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Gara 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLE POSITION

Gara 1 (griglia inversa):Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Gara 2:Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



GIRI PIÙ VELOCI

Gara 1:Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 9'01.919 (168.5 km/h)



Gara 2:Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 8'53.608 (171.2 km/h)

