Manca poco al via della stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup: ecco cosa ci attende all'Hungaroring per le gare dell'11-12 giugno.

PRESENTAZIONE



Situato vicino alla capitale Budapest, l’Hungaroring è diventato famoso per essere stato teatro del primo GP di F1 nel 1986, nell’epoca della Cortina di Ferro; in quella occasione vinse Nelson Piquet su Williams-Honda. Da quell’anno è sempre stato presente nel calendario di F1 e ormai è diventato appuntamento fisso anche per il WTCC. Molto popolari sono anche i tifosi locali, che hanno sempre sostenuto a gran voce il loro idolo Norbert Michelisz, autore di una fantastica vittoria nel 2015 scattando dalla pole con la sua Honda. Nel 2016 è stato completamente riasfaltato.



Lunghezza: 4,381 chilometri



Gara 1: 30 minuti + un giro



Gara 2: 25 minuti + un giro



Record Qualifica: Rob Huff (CUPRA Leon Competición)

1m51.528s (141.4kph), 21/08/21



Record gara: Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR)

1m53.620s (138.8kph), 18/10/20



Fuso orario: GMT +2 ore



Biglietti: a breve



Voli: Budapest (42 chilometri)



Soggiorno: Budapest



VINCITORI 2021



Gara 1: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Gara 2: Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR (nella foto)



FIA WTCR JUNIOR TITLE



Gara 1: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Gara 2: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



WTCR TROPHY



Gara 1: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Gara 2: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLE POSITION



Gara 1 (griglia inversa): Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Gara 2: Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión



GIRI PIÙ VELOCI



Gara 1: Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m53.904s (138.4kph)

Gara 2: Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m54.036s (138.3kph)

