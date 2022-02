La stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup si avvicina. Oggi vediamo cosa ci attende per la WTCR Race of Portugal, in programma a Vila Real il 2-3 luglio.

DESCRIZIONE



Un circuito bellissimo e ricco di storia quello del Portogallo. Le gare sui saliscendi di Vila Real risalgono al 1931, anno in cui Gaspar Sameiro ed Ercilio Barbosa vinsero l’evento sui 7.150m di pista con la loro Ford Model A. Negli anni a seguire non sempre vennero disputate gare, ma con l’arrivo del WTCC a Vila Real si è visto per la prima volta un Mondiale FIA. Il layout da 4.755m è ricco di curve, salite e discese, con diverse chicane inserite per motivi di sicurezza; l’ultima sezione in discesa vede le vetture toccare i 240km/h. Una cosa è certa: lo spettacolo è assicurato.



Lunghezza della pista: 4,785 chilometri



Distanza di gara 1: 30 minuti + 1 giro



Distanza gara 2: 25 minuti + 1 giro



Record qualifica:

Attila Tassi (Honda Civic Type R TCR) 1m59.445s (144.30kph), 07/07/19



Record gara:

Mikel Azcona (CUPRA TCR) 2m02.360s (140.9kph), 07/07/19



Fuso orario: GMT +1 ora



VolI: Porto (98 chilometri)



Soggiorno: Vila Real



VINCITORI 2021*

Gara 1: Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Gara 2: Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



FIA WTCR JUNIOR TITLE

Gara 1: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Gara 2: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



WTCR TROPHY

Gara 1: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Gara 2: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLE POSITION

Gara 1 (griglia inversa): Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

Gara 2: Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



GIRI PIÙ VELOCI

Gara 1: Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m45.384s (142.8kph)

Gara 2: Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR, 1m45.150s (143.1kph)



*L'evento ha avuto luogo al Circuito do Estoril

Ad

WTCR Michelisz: “L’arrivo di Azcona rende tutto più eccitante” IERI A 07:59

WTCR Il Team Engstler punta al futuro 11/02/2022 A 07:02