La WTCR Race of Spain della stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup è prevista per il 25-26 giugno: ecco quello che ci attende al MotorLand Aragón.

DESCRIZIONEIl MotorLand Aragón sorge vicino ad Alcañiz, a nord-est del paese, e per la prima volta ospiterà la nuova WTCR Race of Spain nel 2020. Nonostante l'entusiasmo per le gare sul Circuito Guadalope, dal 1965 le normative di sicurezza hanno imposto la chiusura di questo tracciato cittadino, fino a quando nel 2003 non sono cominciati i lavori per la costruzione del MotorLand Aragón. L'ex-pilota di F1, Pedro de la Rosa, ha collaborato con il progettista Hermann Tilke e l'inaugurazione del tracciato è avvenuta nel 2009. Dal 2010 il Gran Premio de Aragón è appuntamento fisso della MotoGP e attira oltre 100.000 fan.



Lunghezza:5,345 km



Gara 1:30'+ 1 giro



Gara 2:25'+ 1 giro



Giro record qualifica:

Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR) 2m05.838s (152.9kph), 31/10/20



Giro record gara:

Gilles Magnus (Audi RS 3 LMS) 2m06.689s (151.8kph), 01/11/20



Fuso orario:GMT +2h



Biglietti:a breve



Voli:Saragozza (120 km)



Pernottamento:Alcañiz



VINCITORI 2021

GARA 1:Gabriele Tarquini (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

GARA 2:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



FIA WTCR JUNIOR TITLE

GARA 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

GARA 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



WTCR TROPHY

GARA 1:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

GARA 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLE POSITION

GARA 1 (griglia invertita):Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

GARA 2:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



GIRI PIU' VELOCI

GARA 1:Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 2m07.023s (151.4kph)

GARA 2:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 2m07.588s (150.8kph)

