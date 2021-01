L'evento magiaro è stato spostato al 21-22 agosto per via della pandemia di COVID-19 ancora in corso.



La WTCR Race of Hungary è stata indicata dal governo locale meritevole della presenza dei fan, per cui si cercherà di averne il più possibile.



"Siamo impegnati a organizzare tutti i grandi eventi internazionali di fronte alle difficoltà di quest'anno, e dato che un evento a porte aperte sembrava incerto a maggio, abbiamo avviato i contatti con il promotore internazionale - ha detto Gyulay - Anche loro erano per il posticipo, così abbiamo deciso insieme di spostarlo al 21-22 agosto, una data più ottimale".



Le WTCR Race of Hungary e WTCC Race of Hungary in passato hanno accolto oltre 50.000 fan, oltre a godere di un'ampia copertura TV.



Norbert Michelisz, uno degli sportivi ungheresi più popolari, ha vinto il titolo WTCR nel 2019.