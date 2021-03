Michelle Halder ha ammesso che sta lavorando ogni giorno per poter correre assieme a suo fratello Mike nel WTCR – FIA World Touring Car Cup 2021.

I fratelli tedeschi stanno cercando di partecipare alla serie con due vetture e, come annunciato a gennaio, sono alla ricerca del budget per iscriversi.



Durante l'intervista di FIA Women in Motorsport in cui è stata svelata la brochure del WTCR in 'rosa', la Halder ha sottolineato quanti sforzi stia compiendo in questo periodo.



“Lavoro ogni giorno per consentire a me e mio fratello di correre nel WTCR nel 2021, oltre a prepararmi fisicamente - ha spiegato la ragazza - La speranza è prendere parte a tutta la stagione, ma nel motorsport il budget è un aspetto importante e in un momento difficile come quello della pandemia da COVID-19, le sponsorizzazioni ne hanno risentito".



Il 2021 del WTCR scatterà sul Nürburgring Nordschleife il 3-5 giugno e il sogno della Halder è esserci.



“Ci sono varie piste che non conosco, ma il Nürburgring Nordschleife della WTCR Race of Germany sì. E' incredibile e sarebbe molto bello esserci, spero si avveri questa cosa"



La 21enne ha parlato assieme alla presentatrice del WTCR, Alexandra Legouix, e alla coordinatrice dei team, Fiona Rees, in una diretta Facebook che poteterivedere qui.

