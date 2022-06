Rob Huff, vincitore del FIA World Touring Car Championship 2012 con la sua CUPRA, è in testa alla classifica provvisoria del WTCR Trophy per il team Zengő Motorsport, che in Ungheria affronta la gara di casa.

La categoria riservata ai piloti indipendenti senza il sostegno finanziario di un costruttore, è stata introdotta nel 2020 e annovera tra i suoi vincitori Jean-Karl Vernay e Gilles Magnus.



Huff ha vinto Gara 2 della WTCR Clean Fuels for All Race of France dopo che Mehdi Bennani aveva trionfato nella gara di apertura per il Comtoyou Team Audi Sport.

