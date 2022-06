Rob Huff ha concluso il weekend della WTCR Race of Spain con la leadership nel WTCR Trophy saldamente tra le mani, dopo aver ottenuto una doppia vittoria al MotorLand Aragón.

La classe per i piloti indipendenti senza il sostegno finanziario di un costruttore è stata introdotta nel 2020 e conta tra i suoi vincitori Jean-Karl Vernay e Gilles Magnus.



Il ragazzo della Zengő Motorsport ha vinto la categoria in Gara 2 della WTCR Clean Fuels for All Race of France, dopo che Mehdi Bennani (Comtoyou Team Audi Sport) aveva trionfato in Gara 1. Il britannico ha poi centrato una doppietta all'Hungaroring prima di ripetere l'impresa in Spagna nella giornata di oggi.



Bennani e il compagno di squadra di Huff, Dániel Nagy, hanno conquistato un podio a testa, mentre Tom Coronel non è riuscito ad andare a bersaglio per due volte a causa di un contatto.

Ad

WTCR WTCR Gara 2: vittoria di Azcona contro un brillante Huff 20 ORE FA

WTCR WTCR Gara 1: Magnus batte Huff ad Aragon 21 ORE FA