Rob Huff, vincitore assoluto di Gara 2 alla WTCR Race of Portugal all’inizio del mese, è in vetta al WTCR Trophy per piloti indipendenti, dopo aver raggiunto un vantaggio di 36 punti con la sua settima vittoria di categoria su otto partenze a Vila Real.

La classe per i concorrenti che non hanno il sostegno finanziario di un costruttore è stata introdotta nel 2020 e conta tra i suoi vincitori Jean-Karl Vernay e Gilles Magnus.



Huff ha vinto la categoria in Gara 2 della WTCR Clean Fuels for All Race of France, dopo che Mehdi Bennani aveva trionfato nella gara di apertura per il Comtoyou Team Audi Sport.



Il pilota britannico ha poi ottenuto una doppia vittoria all’Hungaroring, prestazione che ha eguagliato al MotorLand Aragón e al Circuito Internacional de Vila Real con la Cupra Leon Competición di Zengo Motorsport.



Tom Coronel e Dániel Nagy, compagno di squadra di Huff, sono saliti sul podio in questa stagione.

Ad

WTCR WTCR Race of Italy: lo sapevate? UN' ORA FA

WTCR Anteprima: nuova pista, stessa intensità per il WTCR a Vallelunga 19 ORE FA