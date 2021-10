Rob Huff ha perso un soffio la Q2 alla WTCR Race of Czech Republic, battuto per 0"010 da Gabriele Tarquini coi primi 18 in 0"7.

Dopo la Pole centrata nella WTCR Race of Hungary, l'inglese ha spiegato cosa è andato storto all'Autodrom Most.



"Abbiamo sicuramente la velocità e mi sentivo molto a mio agio in macchina", ha detto il pilota Zengő Motorsport della sua CUPRA. "Tutto sembrava buono, ma, purtroppo, nei due giri che ho dovuto fare sono stato un po' ostacolato da altri piloti che erano nei loro giri di riscaldamento e questo ci è costato qualche decimo, quindi abbiamo perso".



"È un po' frustrante e il 13° è ovviamente il posto peggiore in cui trovarsi perché sei la prima auto a perdere la Q2. Dopo le qualifiche di Budapest avevamo un sacco di fiducia, è frustrante ma dovremo lottare e vedere cosa porta la gara".

