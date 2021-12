Dopo una stagione 2021 definita orrenda, Rob Huff ha centrato la sua unica vittoria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup quest'anno in Gara 2 della WTCR VTB Race of Russia.

Al Sochi Autodrom, l'inglese ha portato la sua CUPRA Leon Competitión gommata Goodyear al successo nonostante qualche problemino, riscattando anche il ritiro di Gara 1.



“Penso che sia giusto così. Abbiamo avuto una stagione orribile, assolutamente orribile. Non c’è altro modo per dirlo. Abbiamo avuto sette ritiri e abbiamo almeno due opportunità per vincere. Una a Budapest e una qui. Ovviamente a Budpest ho fatto un casino, ma qui siamo riusciti a trarne il massimo. La macchina era davvero veloce sul bagnato fin dalle prove libere 2. Bene anche le qualifiche, e poi in gara uno penso che Mikel e io abbiamo fatto un lavoro fantastico come compagni di squadra per portare Mikel in 1a posizione. Purtroppo Fred e io abbiamo avuto un contatto e la mia macchina è venuta fuori danneggiata, altrimenti penso che avremmo fatto doppietta", ha detto il pilota della Zengő Motorsport.



"L’auto è incredibile, la squadra ha fatto un lavoro fantastico solo per riparare la mia macchina e portarla in griglia, quindi un enorme grazie a Zengő Motorsport. In Gara 2 ho avuto una partenza fantastica, ho guadagnato subito due posizioni, ho preso Yann e penso che stavo anche lottando per il comando alla prima curva, ero all’esterno quindi sapevo che avrei dovuto tagliare e l’ho fatto. E poi è accaduto qualcosa che non vedevo da molto tempo, dietro la safety car Yvan ha tamponato Mikel. Non sono sicuro di cosa sia successo esattamente, ma il risultato è stato che sono usciti entrambi e poi alla ripartenza mi sono ritrovato secondo. Ho fatto una mossa davvero buona su Néstor, abbiamo avuto una bella lotta per qualche curva e poi sono riuscito ad abbassare la testa e andare via. Ma quel giro ho ricevuto un avviso sul cruscotto, c’era bassa pressione del carburante e il motore ha cominciato a singhiozzare. Ho dovuto fare sei giri in testa con il cruscotto e il cambio che non andavano bene”.

