Rob Huff si è dichiarato "felice" dopo la prima uscita del WTCR - FIA World Touring Car Cup in Francia lo scorso fine settimana.

Nonostante abbia ottenuto il miglior risultato del fine settimana in Gara 2, il pilota della Zengő Motorsport era soddisfatto di ciò che ha fatto con la sua CUPRA León Competition gommata Goodyear.



"Sono molto contento di quello che abbiamo ottenuto in questo fine settimana", ha detto il campione del FIA World Touring Car 2012. "So che i risultati non lo dimostrano necessariamente, perché in Gara 1 abbiamo avuto un cuscinetto che è saltato fuori dallo sterzo, quindi ci siamo ritirati. E poi in Gara 2, eravamo pronti per un risultato da top 10, ma sono sceso al 15° posto per aiutare il mio compagno di squadra Mikel Azcona, e i punti che gli ho dato lo hanno mantenuto settimo in classifica. Quindi, siamo stati capaci di fare due Top10 oggi, che sarebbe stato un gran risultato dato che siamo partiti dal 14° posto per entrambe le gare".



"La cosa più importante per me è che stiamo facendo davvero buoni progressi con la macchina. Ci siamo un po' persi la scorsa settimana a Most, quindi tornare qui ed essere la CUPRA più forte in qualifica e nelle gare è stato bello. Sono stato in grado di lottare con le sei auto che erano davanti a me nella seconda gara, superando la Hyundai di Luca Engstler".



"Quest'anno, per me, è tutta una questione di test; e ogni weekend di gara è un test. Non puoi arrivare in un campionato del mondo con una macchina nuova di zecca, un pneumatico su cui non hai mai corso prima e aspettarti di essere subito davanti, quindi per noi è un anno di apprendistato in preparazione del prossimo".



"Essere in grado di aiutare la squadra dando a Mikel alcuni punti per il campionato, e tenerlo al settimo posto piuttosto che all'ottavo, dimostra quanto siamo bravi a lavorare come una squadra".

