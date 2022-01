Rob Huff dovrà affrontare un nuovo rivale alla 24H DUBAI che scatta oggi.

Il campione FIA World Touring Car 2012 si troverà contro anche Zoltán Zengő, per il quale ha corso con la CUPRA Leon Competición nel WTCR - FIA World Touring Car Cup 2021.



L'inglese guiderà un'Audi RS 3 LMS per Autorama Motorsport by Wolf Power Racing, mentre Zengő sarà al volante di una delle CUPRA TCR della sua squadra.



Gábor Kismarty-Lechner, che ha corso per Zengő durante la stagione WTCR 2020, farà parte del team ungherese, mentre Marcus Menden, Marlon Menden e Peter Posavac saranno compagni di Huff.



Presenti anche i piloti del WTCR Luca Engstler e Frédéric Vervisch nella categoria GT3, con il tedesco iscritto su una Audi R8 LMS GT3 della Attempto Racing e il belga su quella del Team WRT.



L'evento prenderà il via alle 15:00 ora locale di oggi (venerdì).

