Il vincitore del WTCR Trophy, Rob Huff, ha dichiarato che un buon risultato alla WTCR Race of Saudi Arabia sarebbe la ricompensa perfetta per il suo team Zengő Motorsport e per il suo capo Zoltán Zengő.

Dopo che problemi finanziari hanno portato il vincitore del FIA World Touring Car Championship 2012 a saltare la WTCR Race of Bahrain, l'inglese è tornato con la squadra ungherese per le gare decisive del WTCR - FIA World Touring Car Cup, con la possibilità di finire tra i primi tre.



"È stato un anno fantastico per noi e sono felice, dopo quello che è successo, di avere la possibilità di tornare e finire la stagione - ha detto Huff - La squadra, i meccanici e tutti coloro che sono coinvolti meritano davvero di finire in bellezza".



"La notizia che non avremmo corso in Bahrain ha spezzato il cuore a molte persone del team. I nostri meccanici non sono tutti pagati, ma lo fanno perché amano la squadra, amano Zoltán e amano Zengő. Finire in negativo dopo il Bahrain non sarebbe stato bello, ma venire qui e farlo in bellezza per il guerriero che è Zoltán Zengő, che ha organizzato tutto in modo che potessimo lottare ad armi pari con gli altri, è davvero spettacolare e merita per quello che siamo riusciti a fare quest'anno. Cercherò di fare del mio meglio per finire bene".



Huff, due volte vincitore assoluto del WTCR nel 2022, si è qualificato ieri sera a Jeddah 11°, una posizione davanti al compagno di squadra Dániel Nagy.

Ad

WTCR Le classifiche del WTCR 10 ORE FA

WTCR Le prime parole di Azcona da Campione WTCR* 11 ORE FA