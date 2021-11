Rob Huff vuole concludere la stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup con un bel risultato.

In vista della WTCR Race of Italy di questo fine settimana, il campione FIA World Touring Car 2012 sta ancora inseguendo la sua prima vittoria con la sua CUPRA Leon Competición.



"È stata una stagione davvero difficile, ma cerchiamo di finirla nel modo più forte possibile", ha scritto il britannico su Facebook.



Il miglior risultato del pilota Zengő Motorsport è l'ottavo posto che ha ottenuto in Gara 2 alla WTCR Race of Czech Republic.



Si è qualificato in pole position per la WTCR Race of Hungary in agosto, ma non è partito da lì perché costretto a riparare i danni dopo Gara 1, scattando dalla pit-lane.

