Rob Huff vuole essere protagonista assoluto della WTCR Race of Hungary, il suo secondo round "di casa" del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il Campione del FIA World Touring Car 2012 corre con una CUPRA Leon Competición gommata Goodyear per il team ungherese Zengő Motorsport. E mentre Bence Boldizs, Norbert Michelisz e Attila Tassi godranno della maggior parte del supporto di casa all'Hungaroring questo fine settimana, la folla vede Huff quasi come uno di loro.



"Budapest porta sempre una folla meravigliosa con molti fan, soprattutto con tre ungheresi nella serie", ha detto l'inglese. "Essendo stato il compagno di squadra di Norbi nel 2016 è un'esperienza incredibile correre qui. Tutti meritano un bel weekend e speriamo di poterlo fornire".



"Non sono sicuro del perché abbia il supporto dai tifosi ungheresi. Forse perché il mio nome è simile all'HUF della loro valuta?! Sono sempre andato molto d'accordo con Norbi, il primo podio su cui non sono salito è stato quando Norbi ha vinto qui nel 2015. Poi ovviamente essere il suo compagno di squadra e non aver mai avuto contatti con lui mi ha portato ad avere un enorme schieramento di fan affezionati qui, penso che gli piacciano semplicemente i piloti sorridenti e felici e mi piace pensare di essere uno di quelli".



"È un circuito che è sempre stato abbastanza buono per me, siamo sempre stati davanti e speriamo di ripetere quella performance questo fine settimana e speriamo che ci sia un sacco di gente qui a fare il tifo per noi".



"Non è un segreto che abbiamo sofferto dall'inizio della stagione come squadra. Ovviamente Mikel [Azcona] è riuscito a tirare fuori di più ad Aragón, ma, a parte questo, siamo stati davvero carenti".



"Stiamo lavorando duramente per cercare di ottenere un po' di velocità dalla macchina, certamente per le qualifiche. Il ritmo di gara sembra davvero buono, quindi l'obiettivo di questo fine settimana è proprio quello".



"Ho fatto un test pre-stagionaledi 4 ore qui e il resto dell'anno è stata una prova praticamente in ogni weekend di gara,, ma ci sentiamo come se stessimo pian piano arrivando, abbiamo solo bisogno di estrarre qualche prestazione in qualifica e metterci nella top 10, si spera nella top 5. Il sogno di questo fine settimana è quello di spruzzare un po' di champagne e avere qualche trofeo".

