Rob Huff è tornato a correre nel WTCR – FIA World Touring Car Cup in un weekend molto duro.

Dopo aver vinto il titolo STCC l'anno scorso, il Campione 2012 del FIA World Touring Car Championship è approdato alla Zengő Motorsport per guidare la nuova CUPRA Leon Competición gommata Goodyear.



Qualificatosi 18°, il britannico in Gara 1 aveva rimontato fino al 13° posto, poi si è dovuto fermare, mentre in Gara 2 ha avuto un incidente al via.



"E' stata molto dura - ha dichiarato Huff dopo l'evento del Nürburgring Nordschleife - In Gara 1 siamo stati colpiti da una Honda, che ci ha danneggiato la macchina, per cui sono dovuto tornare ai box per cambiare una gomma, dato che il parafango la stava tagliando".



“In Gara 2 avevo lasciato spazio a chi era all'interno, ma poi mi sono trovato una macchina di traverso davanti e non l'ho potuta evitare. E' stato un peccato perché potevamo rientrare nel Mondiale in modo migliore, invece non abbiamo finito neanche una gara".



"Purtroppo c'erano tanti volti nuovi che evidentemente erano impazienti di fare bene, quindi ci ho rimesso io. Fra l'altro ho anche colpito il mio compagno Mikel [Azcona], quindi è stato il massimo della sfortuna per il team, ma pensiamo già al prossimo round dell'Estoril.”

