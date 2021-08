Rob Huff avrebbe dovuto partire in pole position per Gara 2 della WTCR Race of Hungary ieri, ma qualcosa è andato storto per il britannico della Zengő Motorsport.

Quando i danni alla sospensione anteriore-sinistra della sua CUPRA Leon Competición sostenuti in Gara 1 non potevano essere riparati durante i 15 minuti disponibili, Huff è stato costretto a partire dalla pit-lane, facendo naufragare le speranze di una vittoria 'casalinga'.



"È stato un fine settimana positivo, anche se è ovviamente un peccato che non abbia avuto il finale che avremmo voluto. La macchina era fantastica in qualifica. Ho imparato molto su come ottenere il ritmo dal pneumatico Goodyear questo fine settimana, che è molto diverso dalle gomme che avevamo prima".



"Sfortunatamente, e lo ammetto, ho fatto un errore in Gara 1. Il mio piano per quella gara era solo di proteggere la macchina. Sono riuscito a passare due piloti alla partenza senza problemi e sono andato fianco a fianco un paio di volte con Norbert Michelisz".



"Stavo gestendo, ma poi ho preso la pila di pneumatici e questo è stato sufficiente per rompere la sospensione. Per ripararla in tempo per essere in pole position, avevamo bisogno di altri 15 secondi di riparazione".



"Abbiamo iniziato la seconda gara dalla corsia dei box. Anche se la geometria della macchina non era fantastica, il ritmo era ottimo. Sono partito circa cinque o sei secondi indietro, poi ho preso un drive-through perché non siamo usciti in tempo. La macchina era buona e anche da lì siamo stati in grado di recuperare e passare alcune auto".



"Gli aspetti positivi sono anche che ora sento di essermi sbloccato, trovando la chiave per le qualifiche e per tirare fuori il ritmo dalla macchina questo fine settimana. Ho il nuovo record sul giro all'Hungaroring, il circuito di casa della squadra, e questa è stata anche la prima pole position per Zengõ Motorsport e la CUPRA Leon Competición nel WTCR".



"Ora possiamo entrare nella pausa estiva positivamente e avere una buona seconda metà della stagione quando saremo a Most".

