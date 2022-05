Rob Huff ha ammesso che il 13° posto in qualifica della WTCR Clean Fuels for All Race of France al Circuit de Pau-Ville ieri era buono dato che ha provato poco.

Dopo aver siglato un accordo all'ultimo momento per rimanere con CUPRA-Zengő Motorsport per la stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup, l'inglese e il compagno di squadra Dániel Nagy erano a corto di preparazione.



"Devo dire che sono abbastanza soddisfatto delle qualifiche", ha detto Huff, vincitore del FIA World Touring Car Championship 2012. "Sento che ho ottenuto molto dalla macchina, abbiamo fatto un grande salto in avanti dalle prove libere.



"Sento di aver fatto un giro davvero buono, certamente all'inizio, che ci ha messo subito terzi e ci ha dato un po' di speranza. Ma col secondo set di gomme ho avuto un po' di traffico, col terzo set sono riuscito a eguagliare il mio tempo, ma il quarto set era mezzo decimo più veloce. La macchina era sul filo del rasoio e quando sei così cerchi di guadagnare un po' in particolari curve dove pensi di avere margine, ma poi finisci per perdere tre decimi e il giro è completamente andato".



"Abbiamo ottenuto il massimo, considerato che due settimane fa non saremmo dovuti essere qui e avendo fatto un giorno di test quando tutti gli altri hanno fatto 20 giorni. Essere dove siamo è buono, non è dove vogliamo essere e non è dove meritavamo di essere. Più sei preparato e meglio vai".



Nagy parte 17°.

