Rob Huff è stato il miglior pilota CUPRA nelle gare del WTCR - FIA World Touring Car Cup in Italia.

Il pilota della Zengő Motorsport ha piazzato la sua Leon Competitión al 10° posto in Gara 2 all'Adria International Raceway, con il compagno di squadra Mikel Azcona 11°.



"Sono state due gare frenetiche", ha detto il campione FIA WTCC 2012. "Purtroppo, mentre ero arrivato 12° nella prima gara, [Gabriele] Tarquini mi ha toccato alla curva 1, il che è stato molto frustrante perché stavo andando bene. Poi ho avuto una buona seconda gara. Sono stato in grado di fare buoni progressi con i ritiri altrui sono riuscito a rimanere fuori da tutti i problemi".



Huff, che ha finito 13° in Gara 1, dove Azcona è stato 11°, ha continuato: "Nel complesso, è stato un fine settimana difficile, con una macchina che semplicemente non era abbastanza veloce a causa del peso di compensazione. Andava molto bene, gli ingegneri hanno fatto un ottimo lavoro, e tutti i piloti del nostro team sono stati soddisfatti del bilanciamento della vettura, quindi alla fine è tutto colpa del peso di compensazione e del Balance of Performance. Speriamo che per la prossima gara saremo in grado di essere in una posizione più competitiva".

