Rob Huff rimane il pilota da battere nel WTCR Trophy - e un contendente per il titolo assoluto - nonostante il difficile weekend alla WTCR Race of Italy a bordo della sua Cupra Leon Competición.

Ma dopo aver corso all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi come unico rappresentante della Zengő Motorsport - in seguito all'infortunio alla mano del compagno di squadra Dániel Nagy - l'inglese si recherà all'Anneau du Rhin incoraggiato dalla notizia che il collega è di nuovo in forma e pronto a tornare in azione.

Ad

WTCR Anteprima: le star del WTCR pronte a dare il meglio in Alsace GrandEst 8 MINUTI FA

WTCR Seconda gara di casa per Berthon 18 MINUTI FA