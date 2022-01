Rob Huff dopo la vittoria alla WTCR VTB Race of Russia ha sfiorato un altro successo alla 24H di DUBAI.

Il britannico era passato dalla CUPRA Leon Competición della Zengő Motorsport all'Audi RS 3 LMS dell'Autorama Motorsport by Wolf Power Racing per la gara in Medio Oriente.



Scattato dalla Pole Position, Huff e i suoi compagni Marcus Menden, Marlon Menden e Peter Posavac sono sempre stati davanti, ma a due terzi di corsa si è rotto un connetore della frizione, dunque si è perso tempo ai box per sistemarlo.



Dopo due ore e mezzo di riparazioni, il team svizzero è tornato all'opera terminando sesto in Classe TCE.



Per quanto riguarda la Zengő Motorsport, il capo Zoltán Zengő e i suoi 4 colleghi hanno dovuto alzare bandiera bianca dopo 69 giri.



Foto: Audi Sport customer racing

