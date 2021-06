Rob Huff torna a correre nel WTCR – FIA World Touring Car Cup al Nürburgring Nordschleife.

Il Campione 2012 del FIA World Touring Car Championship sarà al volante della CUPRA Leon Competición gommata Goodyear della Zengő Motorsport.



"Il Nürburgring è una pista incredibile, ha visto alcune delle migliori gare che abbiamo mai fatto nel Mondiale nel corso degli anni - dice l'inglese - Sono sempre state emozionanti. È uno dei circuiti principali che eccita davvero anche i piloti. Abbiamo il grande Döttinger Höhe dove ci sono stati alcuni meravigliosi sorpassi, ma il circuito è estremamente impegnativo, non solo per i piloti ma anche per le auto. Richiede un set-up abbastanza diverso da quello che normalmente utilizziamo per un'auto turismo a trazione anteriore. Avremo delle belle gare questo fine settimana".

