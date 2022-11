Rob Huff ha spiegato perché non sarà in pista alla WTCR Race of Bahrain, il penultimo evento della stagione 2022 della WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il britannico ha concluso il calendario europeo al terzo posto e non può essere ripreso nella classifica del WTCR Trophy, tanto sono state le sue impressionanti prestazioni nella categoria per piloti indipendenti. Ma questa settimana ha annunciato che non sarà al via per la Zengő Motorsport in Medio Oriente.



"È con grande delusione che condivido con tutti voi la mia decisione di ritirarmi dall'evento FIA WTCR in Bahrain", ha scritto Huff su Instagram. "Non è stata una decisione facile da prendere per me, dopo quella che è stata una stagione incredibile. Tuttavia, a causa delle continue difficoltà all'interno del team Zengő Motorsport, è l'unica opzione".



"Come squadra non abbiamo le risorse necessarie e, purtroppo io, il mio ingegnere e il mio team di meccanici non abbiamo avuto l'opportunità di prepararci per quello che sarà uno dei weekend più importanti dell'anno. Per questo motivo non ho avuto altra scelta se non quella di ritirarmi".



"Sono estremamente dispiaciuto di non essere lì a lottare per il titolo mondiale e chiunque mi conosca sa che abbiamo esaurito ogni possibilità".



"Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla Zengő Motorsport quest'anno, in particolare i miei meccanici e ingegneri per il loro duro lavoro. Sono estremamente dispiaciuto di aver dovuto prendere questa decisione".

