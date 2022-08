Rob Huff ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale nel WTCR – FIA World Touring Car Cup alla WTCR Race of Alsace GrandEst.

Oltre al successo in Gara 2, il quinto posto assoluto in Gara 1 al Circuit l’Anneau du Rhin mantiene il pilota della Zengő Motorsport terzo generale in classifica, e vivi i sogni di titolo.



"Se arriveremo tra i primi tre in classifica, sarà un sogno che si avvera per la squadra e qualcosa di totalmente inaspettato non solo per il team, ma anche per tutti gli altri sulla griglia di partenza", ha detto l'inglese, che continua a dominare il WTCR Trophy per piloti indipendenti.



"Stiamo andando al di là delle aspettative. Una settimana prima dell'inizio della stagione non pensavamo che avremmo corso. Abbiamo fatto un giorno e mezzo di test ed è tutto quello che abbiamo avuto quest'anno. La capacità di ottenere i risultati e prestazioni attuali è dovuta a una squadra totalmente unita, affiatata, motivata e non c'è alcuna pressione. Non c'erano aspettative su di noi prima della stagione, per cui siamo al punto in cui siamo, come se fossimo su un tappeto magico e ci godessimo ogni momento. Tanto di cappello alla squadra per avermi dato una macchina con cui posso dare il massimo".

