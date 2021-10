Rob Huff ha combattuto e chiuso ottavo in Gara 1 del WTCR - FIA World Touring Car Cup in Repubblica Ceca.

Il campione del mondo Touring Car 2012 non è però stato in grado di ripetersi in Gara 2 quando è stato coinvolto in una collisione con altri quattro piloti, che ha lasciato la sua CUPRA Leon Competición gommata Goodyear con le sospensioni danneggiate.



"È stato un fine settimana molto deludente", ha detto il britannico della Zengő Motorsport. "Nella prima gara, le cose erano state buone. Avevamo fatto buoni progressi e la macchina era davvero veloce. Siamo riusciti a trovare un set-up positivo entro la fine del fine settimana, che è l'obiettivo, perché è davvero difficile arrivare in un Mondiale senza test, e con pochissima preparazione - il che significa che siamo sempre in svantaggio. E poi essere buttatu fuori dalle gare non aiuta il nostro tempo in pista.



"La cosa buona è che stiamo diventando sempre più veloci con la macchina, il che è positivo - Mikel [Azcona] è riuscito a mostrare ciò che l'auto era in grado di fare - quindi questo è un buon segno per il resto della stagione, con la prossima gara che è a solo una settimana di distanza".

WTCR Guerrieri: “Dovevo tenere aperte le speranze di titolo, questione di vita o di morte” 7 ORE FA

WTCR Engstler vince due volte nel WTCR Junior: “Grazie ai meccanici” 19 ORE FA