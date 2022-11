Rob Huff è tornato in azione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup in Arabia Saudita lo scorso weekend.

Dopo aver saltato la WTCR Race of Bahrain, l'inglese si è ricalato nella Cupra Leon Competición di Zengő Motorsport e si è piazzato quinto in Gara 2 al Jeddah Corniche Circuit, conquistando l'11a vittoria nel WTCR Trophy.



"Siamo felicissimi del risultato", ha dichiarato Huff dopo la sua rimonta in Gara 2 dalla 11a piazza in griglia fino al quinto posto alla bandiera a scacchi. "Ho avuto una battaglia fantastica con le Audi, soprattutto con [Nathanaël] Berthon, ed è stata dura, dura ma corretta".



"Lui mi ha infilato all'interno tre o quattro volte, io ho tenuto la porta aperta e ovviamente è andato dritto e ha dovuto restituirmi la posizione [a un certo punto]. Purtroppo, all'ultima curva ha fatto una mossa un po' stupida, gli ho lasciato almeno 10 metri, ma non sono bastati ed è franato contro di me rompendo la macchina, un vero peccato".



"Fino a quel momento stavamo disputando una delle gare più belle della stagione, io mi stavo divertendo molto e anche lui. Purtroppo è stato un piccolo errore da parte sua, ma per me concludere la stagione in questo modo, con 11 vittorie nel WTCR Trophy, sono davvero felice".



"Il contatto è avvenuto sul montante e ha mandato in frantumi il finestrino del guidatore, il che è stato un po' scioccante. Alla fine c'è stato qualche danno, ma non abbiamo corso molto dopo la safety car, quindi è stato difficile capirlo".

