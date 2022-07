Il team Zengő Motorsport avrà una sola auto alla WTCR Race of Italy di questo fine settimana.

Questa decisione fa seguito all'incidente occorso a Dániel Nagy in gara 2 della WTCR Race of Portugal, che ha lasciato il talentuoso pilota ungherese con la frattura di un dito della mano destra.



Sebbene l'ungherese sperasse di essere in grado di gareggiare a Vallelunga con il compagno di squadra Rob Huff questo fine settimana, l'autorizzazione medica non è arrivata, col 24enne costretto a proseguire il recupero a casa.



Non avendo la possibilità di assicurarsi un pilota sostitutivo adeguato, Zengő Motorsport correrà con una sola Cupra Leon Competición a Vallelunga e spera che Nagy sia in grado di tornare in azione alla WTCR Race of Alsace GrandEst del 6/7 agosto.



Huff ha vinto Gara 2 del WTCR - FIA World Touring Car Cup in Portogallo il 3 luglio, quarta vittoria di Zengő Motorsport nella serie. Il risultato lo ha promosso al quarto posto nella classifica provvisoria dei piloti e Zengő al quinto nella classifica delle squadre.

