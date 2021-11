Rob Huff si porta a casa il TAG Heuer Best Lap Trophy della WTCR VTB Race of Russia, oltre che al successo in Gara 2.

Il pilota della Zengő Motorsport ha ottenuto il giro più veloce in 2'33"452 con la sua CUPRA Leon Competición in Gara 1, quella in cui si era ritirato per incidente.



In Gara 2 ha realizzato un 2'33"748, vincendo per 4"563 davanti a Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS).



L'inglese è diventato il 12° vincitore differente su 16 gare.

